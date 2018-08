Cidades Filho é suspeito de matar o pai para defender a mãe de agressão em Anápolis O jovem viu a situação, chegou por trás do pai e lhe deu um golpe conhecido como “mata leão”, explicou a polícia

Um jovem de 20 anos matou o próprio pai, na madrugada desta sexta-feira (3), para defender a mãe, em Anápolis, na região Central do Estado. O delegado Cleiton Lobo Araújo disse que a mulher estava sendo ameaçada verbalmente pelo marido. O filho do casal viu a situação, chegou por trás do pai e lhe deu um golpe conhecido como “mata leão”. O homem morreu asfixiado e o j...