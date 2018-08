Cidades Filho é preso por matar o pai e esfaquear a mãe após envolvimento com feitiçaria “Ele falava ‘eu amo vocês, mas eu tenho que fazer isso'”, revelou a mãe

Um homem foi preso após assassinar o pai e esfaquear a mãe na madrugada desta segunda-feira (13), na Colônia Agrícola Samambaia, Distrito Federal. O casal voltava da igreja quando foi surpreendido pelas facadas. As informações são do site Metrópoles. No hospital, Josenita Lima Braga, de 50 anos, contou à polícia que o filho tem envolvimento com magia ne...