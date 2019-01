Vida Urbana Filha visita João de Deus no Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia Acusado de abuso sexual, médium está detido na unidade desde 16 de dezembro. Ele nega todos os crimes

Atualizada às 11h58. O médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, recebeu na manhã desta quinta-feira (31), a visita de uma filha. No entanto, a mulher não falou com a imprensa. Acusado de abuso sexual, João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018 no Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana...