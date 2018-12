Vida Urbana Filha move processo contra João de Deus por assédio sexual, diz revista A autora da ação, que está sob sigilo, está escondida por motivos de segurança. Denúncia foi feita à revista Marie Claire

A filha do médium João de Deus, de 76 anos, Dalva Teixeira move um processo contra o pai no qual pede uma indenização de R$ 50 milhões por reparação de danos morais em razão de estupro continuado. A ação tramita sob sigilo. As informações são da revista Marie Claire e foram publicadas nesta terça-feira (11). Mais cedo, um vídeo em que Dalva nega o abuso sexual foi publicado no perfil do Instagran do líder espiritual. A gravação foi tema de matéria publicada pelo POPULAR nesta manh...