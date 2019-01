Vida Urbana Filha do primeiro prefeito de Goiânia morre aos 86 anos Nize de Freitas Souza foi professora de etiqueta e proprietária da escola Yu-fon

Atualizada às 9h47 A filha do primeiro prefeito de Goiânia Professor Venerando de Freitas Borges, Nize de Freitas Souza, de 86 anos, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória por volta da 1h30 desta quinta-feira (3), em Goiânia. Ela estava internada na UTI do Hospital do Rim desde o dia 26 de dezembro de 2018 com Insuficiência renal. O velório ini...