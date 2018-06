Cidades Filha de Ronaldo Caiado tem carro roubado durante assalto no Setor Oeste, em Goiânia Crime contra Anna Vitória Caiado, procuradora-geral do Município de Goiânia, ocorreu na rua T-48, na manhã desta segunda-feira (4)

A procuradora-geral do Município de Goiânia, Anna Vitória Caiado, filha do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), teve seu carro roubado durante um assalto, na manhã desta segunda-feira (4), no setor Oeste, na capital. De acordo com Anna Vitória, o crime ocorreu por volta das 10h30, na rua T-48, pouco depois de sua saída do Fórum. Ela havia deixado documentos na portar...