Vida Urbana Filha de João de Deus diz à revista que foi abusada e espancada quando ele soube de gravidez “Meu pai é um monstro”, falou Dalva Teixeira para a revista Veja desta semana

A filha do médium João de Deus, Dalva Teixeira, de 49 anos, ilustra a capa da revista Veja desta semana e revela que começou a ser abusada pelo pai aos 10 anos. “Meu pai é um monstro”, afirmou ela. A filha do médium conheceu ele quando tinha 9 anos e deixou a casa da mãe, na zona rural, para morar com o pai e continuar os estudos. "Ele chegou da fazend...