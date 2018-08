Uma menina, de 4 anos, foi abusada sexualmente pelo filho da patroa da mãe, que é empregada doméstica em um bairro de classe média no Rio de Janeiro.

No último final de semana, a mãe da criança precisou deixa-la na casa dos patrões para resolver problemas pessoais e prometeu buscá-la no dia seguinte. No domingo (5) de manhã, quando a mulher foi buscar a filha, percebeu que ela se movimentava com dificuldade e estava sangrando.

O abusador, filho da dona da casa, identificado como Eduardo Gonçalves, de 19 anos, confessou o crime para familiares. Segundo ele, não houve penetração, mas usou os dedos para acariciar a genitália da criança por vários minutos.

A menina foi levada para um hospital, onde foi submetida a uma cirurgia e levou mais de 20 pontos.

O estuprador foi denunciado e está sendo considerado foragido. A justiça está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem ajudar a capturá-lo.