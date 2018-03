Filas chegaram a ter 10 quilômetros

O sistema de Pare e Siga adotado na ponte tem provocado enormes engarrafamentos. No início chegou a 10 quilômetros de cada lado. Após a indicação de desvios possíveis a partir de Jaraguá e Uruaçu, passando por Barro Alto e Goianésia, o fluxo reduziu, mas ainda chega a 4 quilômetros, dependendo do dia e do horário. Para fazer o percurso Goianésia a São Luiz do Norte, a...