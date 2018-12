Vida Urbana Fiéis de João de Deus esperam atendimento em Abadiânia Turistas religiosos chegaram na cidade nesta terça-feira (11) com expectativa de participar de sessões espirituais com João de Deus, mesmo após denúncias de abuso sexual envolvendo o médium

O movimento estava tranquilo na tarde desta terça-feira (11) na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. As pessoas que frequentam o espaço seguiam as rotinas de orações, mesmo com a presença massiva da imprensa. Mesmo com as denúncias de abuso sexual divulgadas nos últimos dias, os fiéis aguardam poder participar nesta quarta-feira (12) das sessões do médium que c...