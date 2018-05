Cidades Feto é encontrado morto dentro de saco plástico em Aparecida de Goiânia Moradores do Jardim Buriti Sereno acionaram a PM quando encontraram a vítima

Atualizada às 13h49 Um feto de aproximadamente cinco meses foi encontrado morto em estado de putrefação dentro de um saco plástico, por volta de 11h desta quinta-feira (24), na esquina das ruas Rio das Flores com Rio Bonito, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador do bairro acionou a corporação quand...