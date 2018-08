Cidades Feto é encontrado em sacola na porteira de fazenda em Bela Vista de Goiás Polícia Militar está no local para isolamento da área e aguarda chegada da perícia. Polícia Civil deve iniciar apuração ainda esta tarde

Um feto foi encontrado dentro de uma sacola que estava pendurada na porteira de uma fazenda no povoado conhecido como “Mata Feia”, em Bela Vista de Goiás. A dona da propriedade encontrou o feto quando saía para o trabalho depois do almoço desta sexta-feira (3) e percebeu que seus cães estavam muito agitados perto da sacola plástica. Ao verificar do que se tratava, chamou a...