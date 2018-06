Cidades Festas de aniversário solidárias fazem alegria de crianças para além do “parabéns a você” Cerca de 400 crianças de famílias de baixa renda já ganharam festas de aniversário através do projeto independente de um grupo de jovens de Goianésia

Realizado há um ano em Goianésia, município do médio norte goiano, a 176 quilômetros de Goiânia, o projeto Parabéns Solidário já proporcionou a cerca de 400 crianças carentes festas de aniversário com decoração caprichada multicolorida, bolos com velinhas, guloseimas, brincadeiras e presentes. Uma iniciativa semelhante veiculada num programa de TV inspirou um grupo de jov...