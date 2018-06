Cidades Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, contará com bases elevadas da PM Estruturas serão instaladas dentro da área central do município

A Festa do Divino Pai Eterno começa na próxima sexta-feira (22), em Trindade, na região Metropolitana da capital. A expectativa é que neste ano mais de 2,5 milhões de pessoas passem pela cidade durante o período da festa. A Polícia Militar (PM) atuará com 2,5 mil homens durante os dez dias da romaria. Além do efetivo nas ruas, o major Ênio Hans, comandante do 22º B...