Ferrari destruída em acidente em Brasília havia chegado da Itália há uma semana

Uma Ferrari e um Citröen se envolveram em um acidente no Lago Sul, em Brasília, por volta das 13h30 desta quinta-feira (1º). A ocorrência não será investigada pela Polícia Civil (PC) já que não houve vítimas e ambos os motoristas tiveram resultado negativo no teste do bafômetro.

O empresário brasiliense Carlos Alberto Taurisano Filho, de 55 anos, dono da Ferrari, sentiu uma dor grande, porém: o veículo destruído durante a colisão havia acabado de "sair da caixa". O modelo 488 Spider é um dos mais recentes - e mais caros no Brasil - da marca e havia chegado da Itália há uma semana, com preço de etiqueta de R$ 3,4 milhões.

Segundo a fabricante, uma das principais características desse carro é ir de 0 a 100 km/h em três segundos e de 0 a 200 km/h em 8,7 segundos. Faz parte também um motor V8 biturbo de 3.9 litros, com força de 670 cavalos. Ele ainda não havia sido emplacado. Uma foto mostra a Ferrari um dia antes do acidente ainda dentro do caminhão da transportadora.

Conserto, tem

O Auto Esporte tentou contatar oficinas que representam marcas importadas no país, mas nenhuma disse ser autorizada a informar os valores das peças e do reparo. Pesquisando os preços correspondentes no Estados Unidos apenas do para-choque, faróis e capô do mesmo modelo, o valor do conserto chegaria a US$ 27,5 mil, o equivalente a R$ 89,4 mil na cotação desta sexta-feira (2).

Um funcionário de uma loja de São Paulo que não quis se identificar comentou que, caso componentes como a longarina fossem danificados, o carro pode chegar a ter perda total.

“Estamos trabalhando em um Porsche que custa bem menos do que a Ferrari e teve um dano bem menor, e o serviço está em R$ 200 mil”, disse ele.

Com informações do G1.