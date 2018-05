Cidades Feriado de Corpus Christi terá sol em todas as regiões do Estado Em Goiânia, a temperatura fica entre 16°C e 28°C

A previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (31), é de sol em todas as regiões do Estado, com poucas nuvens aparecendo em alguns lugares. O fim de semana segue com tempo firme. Porém, pode chover no domingo (3) nas regiões Sul e Sudoeste. Nas demais regiões do Estado há o predomínio de sol no fim de semana, porém a partir da tarde h...