Cidades Feirante é morto com tiro na cabeça, no Conjunto Vera Cruz 2 Ainda não há informações sobre o autor dos disparos e sobre a motivação do crime

Um feirante foi baleado na cabeça e morreu, no início da tarde deste domingo (3), em uma feira livre no Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, um jovem atirou contra a vítima e fugiu em seguida. Ainda não há informações sobre a localização do suspeito ou sobre a motivação do crime. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe chegou ao loc...