Cidades Feira Hippie funcionará às sexta-feiras, aceita prefeitura Medida é provisória e vale até início da revitalização da Praça do Trabalhador. Vendas começam a partir das 8 horas da manhã

A Feira Hippie vai funcionar a partir das 8 horas das sextas-feiras. A decisão é do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), que acatou, nesta segunda-feira (4), pedido dos feirantes, que vem reclamando de queda nas vendas desde a mudança do comércio na região da Rua 44. Mas a decisão só vale enquanto a obra de revitalização da Praça do Trabalhador não é iniciada. Iris deu a ...