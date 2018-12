Vida Urbana Fazendeiro morre carbonizado em acidente na BR-153, em Uruaçu Motorista de caminhão não teve ferimentos

O produtor rural Carlos Diomar José de Melo, de 42 anos, morreu carbonizado na noite de quarta-feira (12), após um acidente entre o carro que ele dirigia e um caminhão no km 201 da BR-153, no trevo de acesso à cidade de Uruaçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro e o caminhão bateram e pegaram fogo. Carlos de Melo ficou preso às ferragens e morreu queima...