Cidades Fazendeiro é condenado à prisão pela morte de peão ocorrida há 20 anos, em Jussara Filho do ex-deputado e ex-secretário de Estado Ibsen de Castro, Alexandre Henrique de Castro foi considerado. Pena de 12 anos de prisão deverá ocorrer, inicialmente, em regime fechado

O fazendeiro Alexandre Henrique de Castro, filho do ex-deputado e ex-secretário de Estado Ibsen de Castro, foi condenado, nesta quarta-feira (16), a 12 anos de prisão pela morte do peão Benjamin de Moura Camargo, ocorrida em 26 de fevereiro de 1998, em Jussara, no Noroeste do Estado. A condenação foi determinada por júri popular, em sessão realizada no Fórum Criminal d...