Cidades Fase de testes da integração entre os sistemas Meia Ponte e Mauro Borges é concluída Adutora recebe água da ETA Mauro Borges e poderá ser utilizada a partir de amanhã (2) para complementar o abastecimento da região metropolitana

A Saneago concluiu, nesta segunda-feira (1°), a fase de testes da adutora que faz a integração entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Produtor Mauro Borges e a ETA do Sistema Meia Ponte. O processo de transposição foi realizado por meio da construção de uma adutora com 12,5 quilômetros de extensão, 700 milímetros de diâmetro e capacidade de vazão de a...