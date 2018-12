Vida Urbana Farmácia de centro religioso de João de Deus passa por vistoria, em Abadiânia Itens medicamentosos foram recolhidos para serem submetidos a análises e testes

A Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) de Goiás e a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) realizaram, na manhã desta sexta-feira (21), ações na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. No local, segundo informações da TV Anhanguera, a Vigilância Sanitária estadual realizou uma vistoria na farmácia que fica no interior do centro religioso. Não houve a divulgação d...