Vida Urbana Fantástico mostra novas denúncias contra o médium João de Deus Reportagem que foi ao ar neste domingo (9) divulgou o depoimento de cinco mulheres

Após a divulgação de denúncias contra João de Deus por abuso sexual em reportagem do jornal O Globo e no programa “Conversa com o Bial” nos últimos dois dias, novos casos foram relatados. A reportagem do Fantástico deste domingo (9) informou que conversou com 25 mulheres que afirmam terem sido abusadas pelo médium. Os casos teriam acontecido desde a década de 1980 até o...