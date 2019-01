Vida Urbana Familiares e amigos dão adeus à professora Nize de Freitas em Goiânia Mulher manteve escola de elegância por 30 anos no município. O pai dela, Venerando de Freitas Borges, foi o primeiro prefeito da capital

Foi sepultada nesta quinta-feira (3) em Goiânia a filha do primeiro prefeito de Goiânia, professor Venerando de Freitas Borges, Nize de Freitas Souza, de 86 anos. O enterro foi realizado por volta das 17 horas no Cemitério Santana. O velório começou às 9 horas na sala 5 do Cemitério Jardim das Palmeiras e se estendeu até o meio da tarde. Nize morreu em decorrência de uma parad...