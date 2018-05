Cidades Familiares de internos buscam informações após incêndio deixar mortos e feridos em Goiânia Parentes foram encaminhados para um auditório dentro do Sétimo Batalhão

Familiares e parentes de internos foram levados, no início da tarde desta sexta-feira (25), para um auditório dentro do Sétimo Batalhão, no Jardim Europa, em Goiânia. Um incêdnio na unidade deixou mortos e feridos, nesta manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu auxiliaram no socorro aos feridos. A reportagem conversou com alguns familiares e eles reclamaram que ai...