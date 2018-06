Cidades Familiares de detentos protestam na porta do presídio de Anápolis O Gope permanece no interior da unidade prisional, informou a advogada Grazielle Araújo Ramos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB

A falta de notícias sobre o que realmente ocorreu dentro do Presídio Estadual de Anápolis tem preocupado familiares na tarde deste sábado (2). Pais, esposas e filhos de detentos estão diante da unidade protestando. Segundo a advogada Grazielle Araújo Ramos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Gope permanece no interior do presídio, mas o acesso dos profissionais...