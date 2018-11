Cidades Famílias desalojadas em Niterói receberão novas moradias No total, 15 pessoas morreram no deslizamento de terra, segundo o Corpo de Bombeiros

As 22 famílias que foram desalojadas depois do deslizamento do Morro da Boa Esperança, em Niterói, receberão da prefeitura unidades habitacionais no bairro do Fonseca. As casas já estão em construção e serão entregues às vítimas no dia 20 de dezembro, segundo a prefeitura de Niterói. Enquanto as unidades não ficam prontas, as famílias desalojadas receberão alugue...