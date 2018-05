Cidades Família vive de doações após rompimento de adutora em Goiânia “A gente vive da reciclagem, aquele era o nosso dinheiro”, lamenta a moradora

Após três dias do rompimento da adutora da Saneago, na Vila Santa Helena, uma família que vive de material reciclável sofre com os prejuízos. Miriam de Oliveira Rocha, de 43 anos, explica que, no último domingo (27), a água invadiu a residência, danificando os materiais recicláveis e mantimentos. A família vive com a doação de cestas básicas, após a divulgação do caso na impr...