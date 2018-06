Cidades Família suspeita de tráfico de drogas é presa em Goiânia Os policiais apreenderam entorpecentes diversos, balanças de precisão e dinheiro

Uma família, sendo a mãe, a filha e o genro, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas foi presa, na noite desta quarta-feira (21), no Parque Tremendão e no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. Nas residências foram encontrados 113 kg de maconha, 26 kg de insumo utilizado para produzir cocaína, 300 g de cocaína, 56 g de crack, 66 cápsulas de ecstasy, 2 contabilidades, 4...