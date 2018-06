Cidades Família sequestrada em Campos Belos relata momentos de terror em cativeiro Gerente de banco, a mulher e a filha foram encapuzados e permaneceram sob mira dos criminosos. "Colocaram a arma na boca da filha deles e ameaçavam atirar", diz major

A família de um gerente de banco foi sequestrada e mantida em cativeiro na madrugada desta quinta-feira (7), em Campos Belos de Goiás, região Nordeste de Goiás. De acordo com o major Leandro Carvalho, Comandante do 42º Comando Policial do município, o casal e uma filha de 16 anos foram abordados por dois assaltantes dentro de casa, no Centro da cidade. Em seguida, eles f...