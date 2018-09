Cidades Família se despede do jornalista Jávier Godinho, em Goiânia Ele trabalhou no POPULAR como revisor, repórter e editor, além de se destacar pelos textos escritos para a Hora do Angelus, na TV Anhanguera

O jornalista Jávier Godinho morreu na madrugada desta quinta-feira (13), às 4 horas, no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Ele faleceu aos 81 anos, em decorrência de câncer em um dos rins. O diagnóstico foi descoberto há dez anos, segundo a família. Após a descoberta do primeiro tumor o câncer se espalhou para outros órgãos, como pulmão e ossos,...