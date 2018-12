Vida Urbana Família reconhece corpo de adolescente de 15 anos que estava no IML de Aparecida de Goiânia Adriel Ribeiro Sobrinho era usuário de drogas e não vivia com familiares. Instituto de Identificação da Polícia Civil fez uma composição facial para tentar identificar o corpo

O corpo de um adolescente que estava no Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia há mais de dez dias foi identificado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil. Trata-se de Adriel Ribeiro Sobrinho, 15 anos, cujo cadáver foi encontrado na noite do dia 17 deste mês dentro de um córrego no Setor Rosa dos Ventos com marcas de tiros. Desde então, nenhum paren...