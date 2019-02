Vida Urbana Família procura aposentado de 57 anos que está desaparecido em Pirenópolis O homem foi visto pela última vez por volta das 9h de quarta-feira (6), na casa de veraneio da família na cidade goiana

O aposentado Evaldo Borges Leal, de 57 anos, está desaparecido há três dias na cidade de Pirenópolis, região central de Goiás. O homem foi visto pela última vez por volta das 9h de quarta-feira (6), na casa de veraneio da família. Ele vestia uma camiseta azul. De acordo com o irmão do aposentado, o bombeiro José Ribamar Borges Leal, de 49 anos, Edvaldo mora no Dis...