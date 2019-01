Vida Urbana Família mobiliza orações por tocantinense que está sem contato em Brumadinho Wanderson Soares Mota está na lista de funcionários desaparecidos divulgada pela Vale; irmãs do operador de máquinas se deslocam até a cidade mineira

Após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG), um tocantinense que trabalha na Vale do Rio Doce está na lista de mais de 400 desaparecidos divulgado pela mineradora. Wanderson Soares Mota, natural de Filadélfia, a 479 km da Capital, é operador de máquinas na cidade mineira e não entrou em contato com a família desde a tragédia. Conforme a prima do homem, Kallin...