Cidades Família espera corpo de professor goiano morto em Angola em até 15 dias Parentes pedem ajuda ao governo do Estado para traslado. Apresentador de TV pública do país prestará esclarecimentos à polícia sobre morte de Adélcio Cândido

A família do professor e agente cultural Adélcio Cândido de Jesus, conhecido como Yaru Cândido, de 41 anos, espera receber o seu corpo em Goiânia nos próximos 15 dias. Sua mãe, Jordelina Rosa de Jesus, de 78, a neta Juliane e o amigo Vichelson Mandu estiveram ontem no Gabinete de Assuntos Internacionais do governo de Goiás onde obtiveram a promessa de ajuda para o tr...