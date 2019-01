Vida Urbana Família entra na Justiça para sepultar corpo e cabeça achados separados, em Goiânia Apesar de reconhecido visualmente e por impressão digital, exames complementares ainda estão sendo feitos no IML

A família de Erivaldo Ferreira da Rocha, de 32 anos, entrou com uma ação na Justiça para poder retirar seu corpo do Instituto Médico Legal (IML). A cabeça da vítima foi encontrada em frente o shopping Passeio das Águas, no dia 13 de janeiro, e seu corpo foi achado no Rio Meia Ponte, no dia 17. A Defensoria Pública do Estado de Goiás protocolou um pedido de alvará j...