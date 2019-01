Vida Urbana Família diz que IML liberou corpo de homem decapitado em Goiânia para enterro, mas não enviou cabeça No meio do caminho a funerária que fazia o traslado teve que retornar ao instituto; familiares aguardavam no cemitério Jardim da Saudade com a cova aberta

A família de Adenílio Alves de Faria Júnior, de 31 anos, morto, decapitado, no setor Jardim Primavera, em Goiânia, na madrugada da última quarta-feira (23), denuncia que o Instituto Médico Legal (IML) cometeu um erro grave na manhã deste sábado (26). Segundo os familiares, o corpo da vítima chegou a ser liberado hoje, mas sem a cabeça. Por isso no meio do trajeto a ...