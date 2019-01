Vida Urbana Família denuncia morte de cachorro no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia Animal teria sido morto a pedradas na rua acima da residência dos donos

O caso de um cachorro morto a pedradas no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na última terça-feira (29), será investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA). De acordo com o relato da família ao delegado Luziano de Carvalho, todos os dias o animal acompanhava seu dono no caminho para o trabalho até um certo local e, em seg...