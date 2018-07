Cidades Família de Marielle ainda cobra respostas 4 meses após morte de vereadora Assassinato ocorreu no dia 14 de março

A família de Marielle Franco (PSOL), junto com a Anistia Internacional, divulgou na manhã deste sábado (14) um vídeo cobrando respostas sobre o assassinato da vereadora - morta a tiros no dia 14 de março, há exatos quatro meses, junto com seu motorista Anderson Gomes. Marinete da Silva e Antônio da Silva, pais de Marielle, cobram um posicionamento dos investigado...