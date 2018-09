Cidades Família de jovem morto em Bela Vista (GO) aguarda liberação do corpo no IML Corpo foi trazido para Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia (GO)

A família de Lucas Weverton da Silva, de 20 anos, que morreu em Bela Vista de Goiás na noite da última segunda-feira (3) aguarda a liberação do corpo do jovem no Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia. O jovem foi atingido durante uma invasão à residência que deixou outros três feridos, incluindo uma criança de quatro anos. O caso está sendo investigado p...