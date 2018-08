Cidades Família de jovem desaparecido aciona MP e relata tortura Companheira de jovem de 22 anos que sumiu após policiais militares o retirarem de casa, na última quarta-feira, levou caso ao Ministério Público

A família do jovem Pedro Henrique Rodrigues, de 22 anos, esteve nesta segunda-feira (21) no Ministério Público do Estadual de Goiás (MP-GO) para registrar uma denúncia contra a Polícia Militar (PM) pelo desaparecimento do rapaz visto pela última vez na última quarta-feira. A denúncia foi feita pela companheira do rapaz, Isla Tamires Novaes de Melo, de 23 anos. Ela es...