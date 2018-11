Cidades Família de idoso que morreu dentro de poste em Goiânia será indenizada O corpo de Dagoberto Rodrigues Filho foi localizado no dia 20 de novembro de 2016, após reclamações de vizinhos sobre um mau cheiro no local

A família do idoso Dagoberto Rodrigues Filho, de 68 anos, encontrado morto em 2016 dentro de um poste deixado no canteiro central da Avenida Viena, será indenizada em R$ 100 mil a título de danos morais pela Celg-D, antiga companhia elétrica de Goiás. A decisão é do juiz José Proto de Oliveira, da 4ª Vara Fazenda Pública Municipal. O corpo de Dagoberto foi locali...