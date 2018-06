Cidades Família de Goianira busca por adolescente de 16 anos desaparecida Keila Moraes saiu para ir à escola, onde cursa o 7º ano, e não retornou

A família de Keila Moraes, 16 anos, busca por informações sobre o paradeiro da jovem desaparecida desde a última sexta-feira (15). A adolescente mora com uma tia no Setor Parque Los Angeles, em Goianira, na região Central do Estado. A irmã da jovem, Paula Carolina Moares, contou que Keila saiu de casa com destino a escola, onde cursa o 7º ano, e não retornou mais. Paula contou...