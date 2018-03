Família de Giselle Evangelista, morta pelo namorado, participa de Caminhada Pela Paz em Goiânia

A emoção fez parte da caminhada que encerrou a 10ª Semana Nacional de Justiça Pela Paz em Casa, na manhã deste sábado (10), no Lago das Rosas, em Goiânia. Familiares da servidora do Tribunal de Justiça de Goiás, Giselle Evangelista, morta pelo namorado no dia 17 de fevereiro, participaram do evento e destacaram a importância de chamar a atenção para os números de violência. No Dia da Mulher o POPULAR mostrou que o número de registros de feminicídio em Goiás aumentou 82,3% de 2016 a 2017, conforme estatística da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado.

Mãe de Giselle, Maria Lúcia Evangelista estava acompanhada de sua outra filha, Michelle Evangelista, e do neto, filho de Giselle, Hian. Maria Lúcia defende esse tipo de ação e pede para que a sociedade discuta esse assunto. “Eu me sinto agradecida pela homenagem. Sei que nada vai trazer a minha filha de volta, mas não desejo para nenhuma mãe, para nenhuma pessoa passar pelo que estamos passando. Metade de mim foi embora e quero que a justiça seja feita. Não podemos deixar que mais casos como esse ocorram. Essa campanha tem que seguir”, disse emocionada.

Outros parentes e amigos de Giselle que participaram do encontro defendem ações como as promovidas no sábado. Tia de Giselle, que era lotada no juizado da infância e da juventude, Rosa Maria do Nascimento Gonçalves entende que as mulheres precisam, em muitos casos, ser encorajadas a tomarem a decisão da denúncia. “Existem muitos tipos de violência e nem sempre a mulher tem coragem de apresentar isso para a autoridade. A família também precisa dar apoio para que isso ocorra. Não queremos que outras famílias passem pelo que estamos passando”, disse.

Rosa Maria estava acompanhada do marido, Josué Nonato de Almeida, da prima Maria Emília Gonçalves Brito Rosa e da amiga Franklina Valente Bonfim. Eles concordam que crimes que envolvem violência contra a mulher precisam ter prioridade e penas mais severas. “A mulher é mais frágil fisicamente e existe um histórico que as mantém como vítimas. Isso não pode ser ignorado”, disse Maria Emília. Franklina afirma que todas as medidas para evitar mais casos como esse devem ser tomadas.

A juíza auxiliar da corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Sirlei Martins da Costa participou da caminhada. Ela ressaltou que durante a Semana Nacional de Justiça Pela Paz em Casa, o órgão realizou ações para acelerar o julgamento de processos que se enquadram na Lei Maria da Penha. Ela destaca que juízes de várias áreas se reuniram para dar celeridade aos casos. “Além disso, realizamos ações para divulgar e fortalecer a cultura da não violência”, reforça a magistrada.

Mulher Maravilha

Vítima de violência psicológica em apenas 58 dias de casamento, a advogada Ana Machado, de 30 anos, mantém militância contra casos como o que sofreu. Ela costuma participar de eventos em que a temática é a luta contra esse tipo de ocorrência vestida da personagem Mulher Maravilha. “Faço isso para chamar a atenção. Eu sofri violência por parte do meu ex-marido e hoje encorajo mulheres a fazer o mesmo”.

Ela também usa as redes sociais para discutir o assunto. “Temos que usar todas as ferramentas para que as mulheres vítimas percebam que não é certo tolerar uma agressão física, moral, verbal, sexual ou qualquer outra. Temos que nos unir para conseguir lutar contra isso”, diz. A advogada também levou cartazes para lembrar que a violência psicológica pode não deixar o olho roxo. “Mas é uma violência assim como as outras e não devemos aceitar”.

Evento do TJ-GO tem relatos de mulheres vítimas

Em evento dentro da 10ª Semana Nacional de Justiça Pela Paz em Casa realizado em Itaberaí no dia da Mulher, uma servidora apresentou um relato surpreendente. Mesmo trabalhando como funcionária pública em uma instituição ligada à justiça, era vítima frequente de ameaças e agressões cometidas por seu ex-companheiro.

A mulher contou para a equipe de reportagem do TJ-GO que em dezembro do ano passado, tomou coragem para denunciar o marido após o que chamou de “a gota d'água”. Na frente da filha de quatro anos do casal, ele pegou um revólver e apontou-o para a mulher, ameaçando-a de morte. “Minha menina viu a cena disse ‘papai, não mata a mamãe não’. Fui à delegacia e prestei queixa. Achava que era fraca, mas percebi que sou forte. Hoje, estou com medida protetiva contra ele. Estou em paz. Ele vivia me colocando para baixo, dizendo que eu ficaria sozinha para sempre, que ninguém iria me querer, pois sou uma mulher com criança pequena. Mas agora implora pelo perdão”, narrou a servidora.

Estagiária do fórum da cidade, Daiane Ferreira Fidêncio, 21 anos, informou para a equipe do TJ-GO que se dedica em casos da Lei Maria da Penha para seu trabalho de conclusão de curso da faculdade de Direito porque é uma temática muito próxima da sua realidade. “É especial para mim pois vivi isso na minha própria casa, ao ver meu pai brigar com minha mãe, por mais de 11 anos. Isso me machucou muito, mas, ao mesmo tempo, me deu forças para seguir em frente e, inclusive, me dedicar a essa área profissionalmente. Quero, inclusive, ser promotora de justiça”, fala a jovem.