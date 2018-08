Cidades Família corre contra o tempo para obter dinheiro de cirurgia de garoto em Goiânia Procedimento que pode ajudar o pequeno Miguel a andar está marcado para 30 de agosto, em Santa Catarina. Mas pais pedem ajuda para arrecadar R$ 87 mil

Correndo contra o tempo, os pais do pequeno Miguel Alves Ferreira, de 6 anos, buscam ajuda para realizar uma cirurgia que pode melhorar a qualidade de vida do garoto, que tem paralisia cerebral e microcefalia. A dona de casa Lorena Alves dos Santos, de 25 anos, e o passador Willian Ferreira Campos, de 35, iniciaram a campanha Amigos do Miguel e buscam, desde fevereiro...