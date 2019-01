Vida Urbana Família confirma morte de tocantinense desaparecido em Brumadinho O mecânico Wanderson Mota está entre os mortos após o rompimento da barragem; ele será enterrado em Filaldéfia, norte do Estado

A família do mecânico Wanderson Mota, de 32 anos, que trabalhava na empresa Vale e estava entre os desaparecidos após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG), confirmou a morte do trabalhador. De acordo com a esposa dele, a comerciante Simone de Jesus, de 38 anos, a informação foi repassada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte (MG) na tarde desta s...