Familiares e amigos buscam notícias sobre o paradeiro do mototaxista, Marcos Antônio Viana Gonçalves, de 35 anos, morador de Itapaci, município do Vale do São Patrício, localizado a 248 quilômetros de Goiânia. A família já registrou um boletim de ocorrência.

O fotógrafico e amigo de Marcos, Antônio Netto, contou que ele foi visto pela última vez no início da tarde da última terça (24). Ele relatou que após o mototaxista não dar notícias, sua mãe, que mora em Carmo do Rio Verde, autorizou que a casa dele fosse arrombada.

A casa estava fechada e nada foi levado. O carro e uma segunda motocicleta que ele possui estavam no imóvel e com as chaves nas ignições. Documentos, cartões de crédito e dinheiro estavam dentro do porta-luvas, como ele tem o costume de deixar. O fato das chaves estarem nas ignições chamou a atenção do fotógrafo, que descreve o mototaxista como cuidadoso com seus bens.

A motocicleta que Marcos utiliza para trabalhar e os capacetes não estavam na residência. A suspeita, de acordo com Antônio, é que o mototaxista tenha saído para fazer um frete e não retornou.

A família já registrou uma ocorrência por desaparecimentos. Alguns amigos se reuniram e realizaram buscas, sem sucesso, na região. Os familiares pedem que quem souber informações que possam ajudar na localização e investigação que liguem para o 190 da polícia ou para os números: 62 3361-1395 ou 62 99956-1510.