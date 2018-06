Eliney Geraldo de Araújo, de 48 anos, desapareceu na última terça-feira (5), por volta das 22 horas, em Goiânia. De acordo com a filha Dhayane, o pai saiu da casa no Residencial Serra Azul, onde mora com a mãe, em uma Saveiro Cross de cor vermelha e não disse onde estava indo.

A família relatou ao POPULAR que, antes de desaparecer, Eliney mandou mensagens de texto para os filhos, de 29 e 26 anos de idade, dizendo que os amava. Em seguida, deixou quatro chips de celular em cima da mesa e saiu. De acordo com a filha, Eliney estava passando por um momento traumático após um acidente.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dele foi registrado nesta quarta-feira.