Cidades Falta de servidores dificulta campanha de vacinação em Goiânia Pais de crianças voltam para casa sem conseguir senha de atendimento em postos devido à pequena quantidade de funcionários nos locais

O recado tem sido claro: crianças precisam ser levadas aos postos de vacinação diante do risco do reaparecimento de sarampo e poliomielite, doenças graves que eram consideradas erradicadas no Brasil. Face ao perigo iminente, o Ministério da Saúde desencadeou desde o início do mês a campanha de vacinação contra as duas doenças, mas em alguns postos de saúde de Goiânia muit...