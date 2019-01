Vida Urbana Falta de pagamento provoca dívida milionária com transportadores de alunos em Goiás Preocupação é de que a situação comprometa o início do ano letivo

Mais de 440 mil alunos da rede estadual devem voltar às aulas no próximo dia 21, mas as incertezas ainda são muitas quanto ao funcionamento pleno da rede de ensino. Não bastasse o salário dos servidores do Estado que estão em atraso e sem previsão de pagamento, incluindo, claro, dos professores, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) enfrenta ainda ...